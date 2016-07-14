Хабаровск, 14 июля, 2016, 04:25 — ИА Регнум. «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала соглашение с ООО «Карбон» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Комсомольск». В экономику Хабаровского края инвестор готов вложить 161 миллион рублей и создать 60 рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации.

en.ppt-online.org Производство углерода

Новый резидент планирует открыть предприятие по переработке древесных отходов методом быстрого пиролиза (безвоздушное горение). Из переработанного материала будут производить уголь для барбекю и технический углерод. Пом мнению инвестора, этот метод не наносит вреда окружающей среде.

«Сейчас для нас готовится оборудование в Китае, собирается установка. Уже в сентябре 2016 года мы собираемся выпустить первую партию готовой продукции. В планах на будущее перерабатывать не только древесные, но и твердые бытовые отходы», — пояснил генеральный директор «Карбон» Сергей Гречкин.

При этом он отметил, что компания уже заключила рамочное соглашение с Амурским лесоперерабатывающим комбинатом, который будет поставлять 100 тысяч тонн опилок в год для переработки. Для сбыта уже готовой продукции угля также есть предварительные договоренности с партнерами из Китая. Выход на российский рынок компания планирует осуществить в следующем году перед началом летнего сезона.

Для обеспечения резидентов ТОР «Комсомольск» инфраструктурой в федеральном бюджете предусмотрено 902,6 миллиарда рублей. «Корпорацией развития Дальнего Востока» на площадке «Парус» запланирован ряд работ по возведению инфраструктуры, в частности, строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.

«На сегодняшний день в Корпорацию поступило 10 официальных заявок от инвесторов на реализацию проектов в ТОР «Комсомольск». Общая сумма инвестиций — 16,2 миллиарда рублей. Будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест.