Донецк, 14 июля, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Украинские силовики вечером 13 июля выпустили по окрестностям промзоны вблизи Ясиноватой 45 артиллерийских снарядов разного калибра. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики.

fins.az Обстрел Ясиноватой

«В период с 21:30 до 23:10 с позиций украинских военных было выпущено 45 артиллерийских снарядов, из них шесть снарядов калибра 152 мм, остальные калибра 122 мм», — уточнил собеседник агентства.

Сообщается, что огонь по территории промзоны вёлся одновременно с двух направлений, в частности из района оккупированной Авдеевки и села Каменка.

По информации источника, под огнём ВСУ оказалось также село Саханка Новоазовского района на юге ДНР. По населённому пункту было произведено 10 танковых выстрелов. Огонь вёлся из фронтового села Широкино. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, ранее 13 июля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил на брифинге, что за прошедшие сутки украинские силовики 324 раза обстреляли территорию республики. В результате обстрелов погибли двое военнослужащих ДНР и один мирный житель, ещё четыре человека получили ранения.