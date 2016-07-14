Якутск, 14 июля, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Между дальневосточными регионами распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ, деньги в том числе станут частичной компенсацией дополнительных расходов субъектов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

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Больше всех средства на сбалансированность бюджета выделят Якутии (500 млн рублей). В бюджет ЕАО перечислят 428 млн рублей, Приморья — 324 млн рублей, Камчатки — 200 млн рублей. Чукотский АО получит на эти цели 74 млн рублей.

Не достанется денег на сбалансированность бюджета Хабаровскому краю, а также Амурской, Магаданской и Сахалинской областям.

Всего между регионами РФ распределено 20,9 млрд рублей, 8,6 из них направят на обеспечение сбалансированности бюджетов, 12,3 млрд рублей — на компенсации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье нет денежных средств на повышение зарплаты бюджетникам после недавней корректировки минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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