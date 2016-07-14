Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2016, 04:03 — ИА Регнум. На Камчатке решено, что с 1 октября, когда заявиться на «дальневосточный гектар» местные жители смогут по всей территории региона, под раздачу не попадут участки в Петропавловске-Камчатском и в 10-километровой зоны от него, а также в Елизово и Вилючинске — это крупнейшие города региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал министр имущественных и земельных отношений края Борис Выборов.

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Чиновник пояснил, что федеральный закон позволяет региону ограничивать выделение земли в административных центрах по согласованию с Минвостокразвития. «Мы разослали письма по административным центрам. Получили ответ от 10-ти тех, кто не хотел бы, чтобы на их территории выделяли дальневосточный гектар. Но Минвостокразвития согласовал нам только три — Петропавловск, Елизово и Вилючинск. Последний — закрытый город и в нем в принципе не собирались выдавать участки», — сказал Борис Выборов, отметив, что в двух крупнейших городах Камчатки — Петропавловске и Елизове и так уже практически нет свободной земли.

Тем временем, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Владимир Галицын, в Усть-Большерецком районе под раздачу участков планируется выделить еще 400 тыс. га земли. Сейчас эти участки в федеральной информационной системе (ФИС) введены в разряд непредоставляемых. «Это очень большие площади, которые находятся у основных населенных пунктов — Усть-Большерецк, Апачи, именно там, где у населения возникает большая потребность в пользовании этими участками», — сказал Владимир Галицын, отметив, что власти края предлагают федеральным структурам отдать эти участки под «дальневосточный гектар».

В числе других предложений, направленных на рассмотрение, также были вопросы, касающиеся предоставления земельных участков в зоне защитных лесов. Сейчас на карте ФИС они закрыты. Согласно лесному кодексу, такие участки можно предоставлять в пользование, однако на них определен ограниченный вид деятельности.

«Большое количество заявок, которые были поданы в Усть-Большерецком районе, касались участков как раз в зонах этих лесов. Дело в том, что это особенности территории — очень мало полей и много лесов. Мы считаем, что эти земельные участки можно выдавать, но с определенными ограничениями. Грубо говоря, завод там построить нельзя, а туристическую базу — можно. Эту землю нужно раздавать как раз под развитие туризма, рекреационную деятельность, сбор дикоросов, ведение подсобного хозяйства», — пояснили в правительстве края.

В настоящий момент на территории Усть-Большерецкого района выдан один земельный участок, на нем заявитель планирует организовать подсобное хозяйство. На рассмотрении находятся еще около 40 заявок на получение гектара.

Федеральный закон, предусматривающий упрощенный порядок предоставления земельных участков гражданам на территории Дальнего Востока, подписан президентом 1 мая.