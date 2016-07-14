Владивосток, 14 июля, 2016, 03:54 — ИА Регнум. В Приморье обновили ключевые параметры бюджета на 2016 год, снизив его дефицит до 7 миллиардов рублей. Федеральные деньги пустили на сельское и дорожное хозяйство, школы, собственные средства записали в резерв и субсидии. В этот раз денег потребовали территории опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская»: каждой дали по 15 миллионов рублей на разработку документаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

lentaregion.ru Бютжет

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Основные параметры краевого бюджета на текущий год озвучил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. Доходы — 81,95 миллиарда рублей, расходы — 89,03 миллиарда рублей, размер дефицита составил 7 миллиардов рублей против 7,07 миллиарда в прошлую корректировку.

В общей сложности казна получила 1,46 миллиарда рублей безвозмездных поступлений от федерального центра. Налоговые и неналоговые доходы ещё на 99 миллионов рублей увеличили бюджет.

Федеральные субсидии направили на сельское хозяйство — 536 миллионов рублей, дорожное хозяйство — 525 миллионов рублей, создание новых мест в школах — 276 миллионов, софинансирование программы обеспечения жильём молодых семей — 97 миллионов рублей и так далее.

На 745,9 миллиона рублей была увеличена расходная часть казны за счёт собственных средств. Департамент ЖКХ получил 107 миллионов рублей, департамент транспорта и дорожного хозяйства — 77 миллионов рублей, увеличились субсидии авиационным предприятиям, а также предприятиям железнодорожного транспорта: на 84 миллиона и 52 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, в приморском бюджете предусмотрели по 15 миллионов рублей на территории опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская». Эти деньги направят на разработку документации по планировке территорий под размещение линейных объектов газоснабжения.

Были увеличены и расходы на образование: Валентиновскую школу №5 в Лазовском муниципальном районе отремонтируют за 3 миллиона рублей, на новогодние подарки детям заложили почти 43 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые депутаты призывали чиновников отказаться от дополнительного финансирования скандальных гостиничных комплексов Hyatt, профессиональных хоккеистов из «Адмирала» и губернаторских СМИ.

Резервный фонд

За счёт собственных средств в результате июльской корректировки на 100 миллионов рублей пополнился резервный фонд администрации Приморья. Эти средства, по словам Василия Усольцева, будут направлены, в том числе на поддержку сотрудников обанкротившегося «Радиоприбора».

«Сейчас решаем вопрос о погашении долга по заработной плате сотрудникам завода, уже высвободившимся и тем, кто занят в завершении действующего контракта. Всего из бюджета Приморья в виде субсидии «Радиоприбору» на эти цели планируется направить около 120 миллионов рублей», — озвучил первый заместитель главы региона.

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Отметим, что сегодня завод «Радиоприбор», выполняющий во Владивостоке гособоронзаказ, обанкротился и стал филиалом «Дубненского машиностроительного завода». На предприятии назначен внешний управляющий, вскоре имущество будет выставлено на продажу, а вырученные средства планируется направить на выплату долга перед коллективом. Ранее из резервного фонда уже было направлено 58 миллионов рублей на погашение сформировавшейся задолженности. Гендиректор «Радиоприбора» Михаил Харченко находится под следствием.

Владивостокская агломерация

Помимо бюджетных корректировок на последнем заседании депутатов Законодательного Собрания Приморья было принято решение о продлении Владивостокской агломерации ещё на пять лет — до 2021 года.

Как отметили в региональном департаменте земельных и имущественных отношений, с 2014 года, именно тогда главы Владивостокского и Артёмовского городских округов, а также Надеждинского и Шкотовского районов подписали соглашение и создании агломерации, работа в этом направлении приобрела централизованный характер. Так, например, был создан «Центр развития территорий», он занимается подготовкой и выдачей градостроительных планов, проведением торгов.

«За время работы оптимизирован процесс документооборота и налажено межведомственное взаимодействие. Департамент регулярно выезжает на территории агломерации для встреч с местными жителями, проводит консультации по оформлению документов. В течение 2015 года департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечено поступление доходов в краевой бюджет в размере 163 миллионов рублей. Более 1,5 миллиарда поступило в муниципальные бюджеты», — добавили чиновники.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич уверен, что главным проектом Владивостокской агломерации всегда был ВКАД (Владивостокская кольцевая автодорога). Идею изначально продвигал ныне арестованный мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, без которого, по мнению эксперта, не будет ни ВКАДа, ни агломерации.

«Будет построен ВКАД — будет агломерация, не будет построен ВКАД — не будет агломерации. В нашей стране загадывать шансы опальных чиновников — это гадание на кофейной гуще. Может быть, завтра мэр Пушкарёв будет в фаворе и сможет «выбить» федеральное финансирование, а может быть, он в тюрьму сядет», — прокомментировал Максим Кривелевич.