Москва, 14 июля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Российским самолётом в осаждённый террористами сирийский город Дейр-эз-Зор 13 июля доставлено 18 тонн гуманитарной помощи, полученной по линии ООН. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Прибытие гуманитарной помощи в Сирию

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осажденный террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — продуктовые наборы и крупы, общей массой 18 тонн», — говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, малообеспеченным семьям населённых пунктов Альм Ханая (провинция Хомс), Хурайбиль (провинция Алеппо) и Изра (провинция Деръа) доставлено 12 тонн гуманитарных грузов, основу которых составили мука, рис, мясные и рыбные консервы.

Сообщается также, что в течение суток заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 184.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.