Москва, 14 июля, 2016, 02:29 — ИА Регнум. В здании Дома ветеранов кино на западе Москвы в ночь на 14 июля произошёл пожар. Из здания были эвакуированы 25 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

thenewstribe.com Пожар

По информации столичного управления МЧС России, пожар в доме №5 по улице Нежинской произошёл в около 1 часа ночи. На четвёртом этаже здания загорелась мебель, оборудование и кабелей на площади 40 квадратных метров.

Спустя 40 минут после прибытия пожарных возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара в настоящее время выясняются.