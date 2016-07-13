Вашингтон, 14 июля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Один из лидеров террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Умар Халиф убит в результате авиаудара США в Афганистане. Об этом 13 июля сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передаёт агентство Reuters.

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Сообщается, что целью операции сил США были боевики местного отделения группировки, действующего на территории Афганистана и Пакистана. Вместе с Умаром Халифом были ликвидированы ещё четверо террористов.

Уничтоженный боевик руководил многочисленными террористическими операциями на территории Пакистана, в числе которых — нападение на школу в Пешаваре в декабре 2014 года, в результате которого погибли более 130 детей, и атака на университет Бача Хан в январе 2016 года.