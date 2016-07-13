Москва, 14 июля, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Для нормализации отношения между Россией и НАТО необходимо снижение военной активности альянса вблизи российских границ. Об этом заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО 13 июля в Брюсселе.

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«Мы исходим из того, что путь к стабилизации ситуации, к оздоровлению обстановки пролегает не через разработку каких-то косметических мер доверия, а прежде всего через замораживание сначала вот этих военных развёртываний, которые сегодня осуществляют страны НАТО вблизи российских границ, сокращение там военной активности», — приводит слова Грушко РИА «Новости».

Постпред России также заявил, что «никакой российской военной активности на Украине нет». Для урегулирования кризиса в этой стране необходимо в первую очередь выполнение политической части Минских соглашений, подчеркнул Грушко, отметив, что «это один из тех вопросов, которые обсуждались» на заседании Совета Россия — НАТО.

Он добавил, что для этого существуют различные механизмы, в том числе «нормандская четверка», контактная группа, механизмы ОБСЕ. «Решение украинского кризиса зависит от способности киевских властей выполнять те шаги, которые были намечены», — указал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Александр Грушко заявил, что размещение Североатлантическим альянсом батальонов в странах Прибалтики и Польше, которое должно произойти в 2017 году, вынуждает Москву к ответным мерам по защите безопасности.

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