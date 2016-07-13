Сантьяго, 14 июля, 2016, 00:42 — ИА Регнум.



nasa.gov Спутник NASA «Terra»

В воздухе у берегов Чили зафиксировано странное скопление пыли. Снимок в естественном цвете был сделан спутником NASA «Terra» с помощью спектрорадиометра MODIS. Как пояснили ученые, это необычное явление для западного побережья Южной Америки. Ветры там не способствуют возникновению крупных пыльных бурь, вроде тех, что мы видим в Северной Африке или Азии, сообщает GISMETEO.ru

Источник пыли находится между Андами и побережьем Тихого океана. Это узкая полоска земли с поднимающейся отвесной стеной. Источник пыли может быть на возвышенном склоне, за счет чего пыль легко поднимается и распространяется на большие расстояния. Также запыление могло быть вызвано падающими, или катабатическими ветрами, которые дуют вниз по склону. Погодные условия, из-за которых 8 июля пыль взмыла ввысь, принесли также ветер, дождь и снег, что привело к закрытию по меньшей мере двух аэропортов, сообщает чилийский новостной сайт Teletrece.