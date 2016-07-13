Москва, 14 июля, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Полиция в Москве разыскивает неизвестного, ранившего из огнестрельного оружия полицейского при проверке документов вечером 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

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Уточняется, что инцидент произошёл около 22:00 на Ленинградском проспекте. «Сотрудниками полиции был остановлен подозрительный мужчина. В ходе проверки документов он неожиданно выстрелил в сторону полицейских из неустановленного оружия и скрылся», — сообщили в МВД.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший стрелял из автоматического оружия. Раненый полицейский был доставлен в медицинское учреждение.

Для розыска преступника в районе, где произошло нападение, объявлен план «Перехват». Следователи ГСУ СК проводят проверку по факту нападения на сотрудника полиции, передаёт Life.