Рим, 14 июля, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Прокурор Трани Джанелла назначил пул из пяти судей, которые будут координировать расследование аварии, произошедшей в Италии 12 июля, когда два пригородных поезда столкнулись на одном и том же пути. Следствие открыло уголовное дело в отношении пока неизвестных лиц, виновных в железнодорожной аварии, статья обвинения — непредумышленное убийство. Судьи также должны будут проверить соответствие системы управления в рамках действующих правил, а также установить причину, по которой было потрачено так много времени на модернизацию системы управления железнодорожным движением.

Железнодорожный светофор

Министр транспорта Италии Грациано Делрио, выступая 13 июля в палате депутатов, раскритиковал систему безопасности, которую регулируют телефонные звонки. «Это одна из самых отсталых систем регулирования движения, потому что целиком полагается на человека», — заявил министр. Следователи уже опросили дежуривших в тот день сотрудников на обеих станциях, предполагается, что кто-то из персонала вовремя не оповестил другую станцию об отправившемся в их направлении поезде и не «заблокировал» линию.

Как выяснили итальянские СМИ, проект по модернизации железнодорожной линии и по постройке второго пути на участке Бари — Барлетта (где и произошла авария) начался восемь лет назад, работы должна были закончиться к 2015 году, но проект до сих пор не был полностью реализован. Работы по модернизации и расширению железнодорожной линии должны были начаться в 2008 году в рамках большого проекта, финансировалась стройка из европейских фондов. Проект был утвержден Региональным советом области Апулии. Деньги в сумме 180 миллионов евро было выделены Брюсселем на модернизацию железной дороги г. Андрия, на строительство современных парковок в непосредственной близости от станций и, прежде всего, на строительство нового (второго) пути длиной 13 километров на участке Корато — Барлетта.

Однако из-за бюрократии европейские фонды до сих пор не были освоены регионом. Работы по обследованию земельного участка возле уже существующего железнодорожного пути по плану должны были быть проведены в 2014 году и до сих пор не проводились. Причины задержек и предстоит выяснить следствию. Компания Ferrotramviaria, которая должна была непосредственно заниматься реализацией проекта, еще даже не закончила принимать заявки на тендер по удвоению рельс на участке Корато — Андрия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Италии произошла крупная железнодорожная авария. При лобовом столкновении двух поездов погибли 23 человека, более 50 оказались ранены. Глава Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Италии Маттео Ренци, в которой выразил соболезнования родным и близким погибших.