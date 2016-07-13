Кито, 14 июля, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Президент Эквадора Рафаэль Корреа объявил о продлении чрезвычайного положения в провинциях Эсмеральдас и Манаби, серьезно пострадавших от землетрясений. По информации Института геофизики Эквадора, 10 июля вечером по местному времени в провинциях Эсмеральдас и Манаби произошли землетрясения магнитудой 5,9 и 6,2, которые стали афтершоками землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в этой стране 16 апреля. В крупнейшем городе Эквадора Гуаякиль ощущались заметные подземные толчки, сообщает ИА Синьхуа.

mir24.net Землетрясение в Эквадоре

Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что сведений о жертвах пока не поступало, но многие жители находятся в состоянии паники, комментирует Andes.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение кредита в размере 364 млн долларов Эквадору. Эта финансовая поддержка поможет стране стабилизировать платежный баланс, пострадавший в результате землетрясения 16 апреля 2016 года, причинившего огромный ущерб инфраструктуре, жилищному строительству и сельскому хозяйству, указано в официальном заявлении организации.