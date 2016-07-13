Лондон, 13 июля, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Новоизбранный премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приступила к формированию нового правительства, назначив Филипа Хэммонда министром финансов, передает Washington Post.

Игральные карты

Бывший министр иностранных дел Хэммонд заменит канцлера казначейства Джорджа Осборна, который занимал эту должность в течение последних шести лет. Ранее Осборн подал в отставку.

Ожидается, что Мэй поменяет несколько высокопоставленных лиц и назначит нового «министра Brexit». Последний будет отвечать за ведение переговоров о выходе Британии из Европейского союза.

Ведущий сторонник кампании Brexit и бывший мэр Лондона Борис Джонсон был среди политиков, вошедших в здание на Даунинг-стрит, 10 вскоре после того, как Мэй возглавила правительство.