Москва, 14 июля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Биографическая спортивная драма «Сила воли» — фильм о скандальной победе темнокожего спринтера на Олимпийских играх в гитлеровской Германии — выходит в прокат в кинотеатрах России. В режиссёрском кресле — американец Стивен Хопкинс, снявший на рассвете своей карьеры второго «Хищника» и пятую часть «Кошмаров на улице Вязов».

Цитата из х/ф «Сила воли». реж. Стивен Хопкинс. 2016. Канада, Германия Стэфан Джеймс в роли Джесси Оуэнса

1933 год. Талантливый темнокожий легкоатлет Джесси Оуэнс (Стефан Джеймс) поступает в университет штата Огайо и попадает в команду тренера Ларри Снайдера (Джейсон Судейкис). В отличие от многих студентов и преподавателей вуза, Снайдер думает лишь о способностях Оуэнса, а не о цвете его кожи, и делает все, чтобы превратить юношу в спортсмена мирового уровня.

Невероятное упорство приводит Оуэнса на XI Олимпийские игры в нацистской Германии, жаждавшей триумфа на соревнованиях чистой арийской расы. За грандиозным забегом следил весь мир: одни надеялись на победу темнокожего спринтера как на символ справедливости, другие жаждали поражения во имя идеологии. Несколько секунд — и Джесси ворвался в историю, бросив дерзкий вызов самому Гитлеру.

Главную роль Джесси Оуэнса исполнил 22-летний актёр Стефан Джеймс, известный преимущественно по ролям в канадских сериалах. За режиссуру взялся Стивен Хопкинс, номинант на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля 2004 года за фильм «Жизнь и смерть Питера Селлерса».

Всестороннюю помощь в производстве картины оказывали дочери ныне покойного Джесси Оуэнса. Они давали комментарии к сценарию и присутствовали на съемочной площадке, консультируя Стефана Джеймса, чтобы он получил более точное представление о том, каким человеком был его герой. По отзывам дочерей, сценарий фильма получился трогательным.

Премьера «Силы воли» состоялась в Торонто (Канада) в феврале 2016 года. В текущем году фильм выйдет в прокат в более чем двадцати странах мира.

Цитата из х/ф «Сила воли». реж. Стивен Хопкинс. 2016. Канада, Германия Гонка

Справка ИА REGNUM:

Джеймс Оуэнс — американский легкоатлет, специализировавшийся на спринтерском беге и прыжках в длину. На XI Олимпийских играх 1936 года стал четырёхкратным чемпионом, выиграв дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров и прыжки в длину.

Победа Джеймса Оуэнса вошла в историю. Приход к власти в Германии партии национал-социалистов во главе с Гитлером делал соревнования символом нацистской пропаганды с уничижительным отношением к «низшим расам» — в частности, неграм и евреям, и ожидаемым триумфом арийского духа, которому не суждено было случиться.

По некоторым данным, Гитлер, приветствуя спортсменов, отказался пожимать руки чернокожим и евреям, а когда ему указали на это представители Международной конференции в защиту олимпийских идей, предпочел не пожимать рук никому из участников.

Оуэнс увез домой четыре награды, посрамив сторонников превосходства белой расы. Но было бы заблуждением предполагать, что только в нацистской Германии спортсмен столкнулся с проблемами дискриминации. На протяжении многих лет в США спринтер боролся против системы, прежде чем страна признала его спортивный талант. Впоследствии Оуэнс говорил, что никогда не удостаивался таких оваций, как в Берлине.