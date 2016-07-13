Москва, 13 июля, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил теперь уже бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона за взаимодействие в то время, когда он занимал пост британского премьера. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 13 июля, на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

В телеграмме Путина к Кэмерону сказано: «Надеюсь, что твой богатый политический опыт будет и в будущем востребован как в Великобритании, так и в международном сообществе».

Также Путин выразил уверенность, что имеющийся позитивный потенциал российско-британских связей удастся использовать на благо народов двух стран, а также в интересах обеспечения мира и безопасности в Европе и на всей планете.

Напомним, ранее сегодня Кэмерон официально ушел в отставку. Премьер-министром Великобритании стала Тереза Мэй, которая ранее занимала пост министра внутренних дел.