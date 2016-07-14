Москва, 14 июля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Сегодня в Электротеатре Станиславский состоится показ документального фильма «Здорово и вечно» о ранних годах культовой российской группы «Гражданская оборона» и ее лидере Егоре Летове. Фильм зрителям представит режиссёр картины, вдова Егора Летова Наталья Чумакова и съёмочная группа. Показ пройдёт в рамках киноклуба СИНЕ ФАНТОМ.

Пресс-служба Электротеатра «Станиславский» Егор Летов

«Сейчас в кинематографе очень актуальным становится документальное и околодокументальное кино. Не случайно на ближайшем «Кинотавре» в конкурсе участвовали целых два неигровых фильма. Поэтому мы решили сделать вектором нашего киноклуба на ближайшее время изучение такого рода произведений. И сразу обратили внимание на картину «Здорово и вечно». Фильм очень яркий, и тема его вечно свежая», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM куратор и один из организаторов киноклуба СИНЕ ФАНТОМ Глеб Алейников.

В основе «Здорово и вечно» — съемки, сделанные участниками группы, интервью с людьми, принимавшими активное участие в судьбе «Гражданской обороны» на начальном этапе, и редкие архивные кадры: омский подросток Игорь Летов, его опыт учебы в Москве, поиск собратьев и соратников, первые записи, создание «Гражданской обороны», внештатные концерты на официальных фестивалях…

Для Натальи Чумаковой «Здорово и вечно» — режиссёрский дебют. По словам автора, снимать фильм про «Гражданскую Оборону» было страшно. История группы настолько огромна, что надо было ей соответствовать. С другой стороны, материал был такого уровня, что сам себя вытягивал.

Картина вышла в российский прокат 20 ноября 2014 года. Сначала создатели фильма планировали только двухнедельный прокат в Москве, Петербурге и еще нескольких больших городах, но в результате в столицах фильм шел три месяца, после чего объехал ещё около тридцати городов России.

Пресс-служба Электротеатра «Станиславский» Группа «Гражданская оборона»

«В XXI веке для русской культуры очень важно не потерять, не забыть конец прошлого XX века. 80-е годы, и сейчас это отчётливо многими обозначается, начался новый этап культуры. Он специфический, многие деятели искусства считают, что развитие пошло не в ту сторону ‑ и политическое, и социальное, и, как отражение, культурное. Егор Летов и всё, что вокруг него происходило, началось как раз в 80-х. Тем и интересен этот фильм», — говорит Глеб Алейников.

После показа в рамках киноклуба СИНЕ ФАНТОМ состоится традиционное обсуждение картины с участием авторов.