Брюссель, 13 июля, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе заседания Совета Россия — НАТО не удалось прийти к общему видению причин нынешнего состояния отношений между Российской Федераций и странами Североатлантического альянса. Такое заявление Столтенберг сделал журналистам сегодня, 13 июля, по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

Столтенберг считает, что заседание было полезным. Он даже назвал его открытым и искренним. Даже атмосфера на заседании была хорошей. Но вот результатов не было никаких.

«Сегодня не было сближения позиций», — печально констатировал Столтенберг. Он также добавил, что, скорее всего, впереди будут новые заседания Совета, но точные даты пока не определены.

На будущих заседаниях, возможно, будут обсуждаться предложения России по повышению безопасности полетов над Балтийским морем.