Буэнос-Айрес, 13 июля, 2016, 20:54 — ИА Регнум. В начале июня власти Аргентины — официального стратегического партнера России — заявили, что намерены прекратить вещание телеканала Russia Today в рамках бесплатной государственной телесети. Это решение вызвало резкое осуждение российских официальных структур, экспертного сообщества России.

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Представители координационного совета российских соотечественников в Аргентине тогда обратились к президенту страны Маурисио Макри с просьбой отказаться от такого решения. «Уважаемый господин президент Аргентины Маурисио Макри, мы просим Вас пересмотреть решение о приостановке сигнала вещания Russia Today в сетке Открытого цифрового телевидения. Насколько мы понимаем, мы живем в многополярном и многообразном мире. Мы знаем, что Вы очень рассудительный и разносторонне развитый человек, не лишайте нас права на получение информации из разнообразных источников… Будучи гражданами Аргентины, голосующими раз в четыре года, мы обеспокоены ограничениями свободы слова», сообщало ТАСС.

12 июня с.г. в российских официальных СМИ появилась информация, что власти Аргентины могут пересмотреть принятое решение. Однако, прошел месяц, но ситуация не изменилась. А тема Russia Today в Аргентине вообще исчезла из российского информационного пространства. Никак не прокомментировал эту историю в недавнем интервью РИА «Новости» директор Латиноамериканского департамента (ЛАД) МИД России Александр Щетинин.

Характеризуя российско-аргентинские взаимоотношения, Александр Щетинин отметил, что «мы ведем конструктивное взаимодействие с новой администрацией Аргентины по широкому кругу вопросов, включая политическое, торгово-экономическое, культурное, инвестиционное сотрудничество. Наши президенты Владимир Путин и Маурисио Макри находятся в прямом контакте между собой, партнерский характер отношений был подтвержден по итогам апрельского визита министра иностранных дел и культа Аргентины в Москву».

Почему при таком активном диалоге и «высоком уровне взаимопонимания» так и не удалось договориться об отмене прекращения вещания Russia Today в рамках бесплатной государственной телесети, остается загадкой. Но происходящее лишний раз показывает, что российское внешнеполитическое ведомство, рапортуя об успехах в странах Латинской Америки, выдает желаемое за действительное. Кроме этого, история с Russia Today еще раз говорит об отсутствии реального влияния припосольского координационного совета российских соотечественников на местные коридоры власти. Интересно, смог бы Маурисио Макри проигнорировать подобное обращение от еврейской диаспоры Аргентины? Или от финансово влиятельной арабской общины? Скорее всего, результат был бы иным. И оно естественно. Ибо симулякры ни на что влиять не могут по определению.



