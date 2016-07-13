Лондон, 13 июля, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорит, что планирует руководить страной в духе единства и построить государство, которое «работает для всех», передает ABC News.

tmay.co.uk Тереза Мэй

Она подчеркнула, что будет бороться против социальной несправедливости и верит в единство всех аспектов Соединенного Королевства.

Мэй говорит, что Великобритания сыграет «смелую новую позитивную роль» в мире, за пределами Европейского союза.

После этих замечаний новый британский премьер остановилась со своим мужем Филиппом у Даунинг-стрит, 10 и помахала присутствовавшим.