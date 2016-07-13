Москва, 13 июля, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил легкоатлетке Дарье Клишиной выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под российским флагом. Об этом сегодня, 13 июля, заявил журналистам глава МОК Томас Бах.

Флаг России

Он пояснил, что для этого Клишина должна быть включена в состав российской сборной на Игры в Рио.

Напомним, 10 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки всех российских легкоатлетов на участие в Олимпиаде в Рио, кроме Клишиной.

Теперь остальным 135 российским легкоатлетам придется отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде.