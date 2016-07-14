Москва, 12 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. На площадке АНО «Россия — страна возможностей» будет реализован проект, который позволит детям, оставшимся без попечения родителей, развить свои возможности поступления в вузы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на пресс-конференции по итогам работы площадки семинаров-совещаний по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2021 году.

«Мы вместе с Минпросвещения РФ участвуем в реализации этой программы. Самое главное, что эта программа развивается. Как и ее участники. И очень приятно видеть, как из маленьких идей выросли большие региональные проекты, которые помогают работать специалистам по системе профилактики по всей стране. Когда я видел, как проходит это обучение, то я видел, насколько вовлечены все коллеги. И что делают это с душой. И с полной отдачей, — сказал Комиссаров. — Мы на нашей площадке реализуем много проектов. И один из них — это проект Общероссийского народного фронта. Он называется «Взлетная полоса», и его цель — создание системы дистанционных возможностей, которые позволят детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы России. Сейчас процент таких ребят всего 1%. Всего 1% таких детей поступают в вузы. И мы хотим увеличить эту долю уже в этом году».

Как подчеркнул Комиссаров, каждый участник проекта получит опытного наставника.

Напомним, что пресс-конференция прошла в стенах Общественной палаты РФ.