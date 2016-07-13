Лондон, 13 июля, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Тереза Мэй стала новым премьер-министром Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II, передает The Telegraph.

royal.uk Низкий поклон Терезы Мэй перед королевой Елизаветой II

Букингемский дворец опубликовал фото, где Мэй совершила низкий поклон — жест, означающий, что она приняла приглашение королевы сформировать правительство.

На посту премьер-министра Мэй заменит подавшего в отставку Дэвида Кэмерона. Ранее Букингемский дворец сообщил, что британская королева приняла отставку Кэмерона со своей должности.

Причиной смены главы правительства стали итоги референдума 23 июня, на котором 52% британцев проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза. Кэмерон выступал за сохранение членства в блоке.