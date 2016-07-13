Лондон, 13 июля, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал свою преемницу Терезу Мэй сохранить тесные связи с Европейским союзом, даже если ее главная задача — положить конец 40-летнему членству в блоке, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мой совет своему преемнику, которая является блестящим переговорщиком … мы должны стараться быть как можно ближе к Европейскому союзу на благо торговли, сотрудничества и безопасности», — заявил парламентариям Кэмерон в своем последнем выступлении перед уходом в отставку.

«Канал (Ла-Манш — ИА REGNUM) не станет шире, как только мы выйдем из Европейского союза, и это отношения, к которым мы должны стремиться», — добавил он.

Позднее Кэмерон должен был отправиться в Букингемский дворец, чтобы сложить с себя полномочия. «Расписание остальной части моего дня необыкновенно легкое», — сказал Камерон под смех переполненной палаты общин.