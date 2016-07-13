Москва, 13 июля, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации прокомментировало информацию о якобы введении контроля за крупными расходами граждан. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 13 июля, министр финансов России Антон Силуанов.

ИА REGNUM

Он заверил, что Минфин не собирается вводить контроль за крупными расходами граждан и этот вопрос не рассматривался на совещании в министерстве. «Вопрос контроля за расходами граждан на совещании не рассматривался», — сказал Силуанов.

Министр также напомнил, что в России существует механизм контроля за крупными расходами чиновников и сотрудников государственных компаний. И если рассматривать тему контроля за расходами, то именно в ключе совершенствования уже существующего механизма.

Что касается совещания в Минфине, которое прошло 12 июля, то на нем обсуждалась необходимость сокращения теневого сектора экономики, борьба с зарплатами «в конвертах».

Напомним, сегодня ряд СМИ сообщил, что Минфин и ФНС обсуждают идею контроля за крупными расходами граждан.

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