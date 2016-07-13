Гавана, 13 июля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США остается в силе. Такое решение одобрила нижняя палата Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Причем в проект закона о бюджете был включен ряд поправок, призванных усилить жесткие меры, принятые 54 года назад. Среди них запреты на некоторые виды образовательных обменов, на импорт товаров, конфискованных кубинскими властями, на финансовые операции, связанные с Министерством обороны Кубы. Также запрещается лицензирование товарного знака, фирменного наименования или торговой марки, конфискованной кубинским правительством без согласия Соединенных Штатов, сообщает Prensa Latina.

Данный законопроект наносит серьезный удар по инициативам Барака Обамы в сфере развития американо-кубинского диалога. А также по начавшейся активизации деловых, культурных и туристических контактов между Кубой и США.