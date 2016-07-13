Москва, 13 июля, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Партия в среду принесла в ЦИК документы для заверения федерального списка и списка кандидатов-одномандатников.

rpprb.ru Акция Партии пенсионеров за справедливость

«По просьбе политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» ЦИК России вернула документы, представленные для выдвижения кандидатов по федеральным спискам и спискам кандидатов по одномандатным округам, в связи с тем что политическая партия представила неполный пакет документов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком РФ.

«Сегодня до 23:59 Российская партия пенсионеров может исправить все недочеты и подать документы в Центризбирком вновь», — отметил представитель ЦИК.