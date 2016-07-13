Москва, 13 июля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Решение о проведении съезда было принято 8 июля на заседание Федеративного совета организации подавляющим большинством голосов, передает ТАСС слова Всеволода Богданова.

Пишущая машинка

Причиной съезда глава СЖР называет намерение привлечь к работе в руководстве организации журналистов нового поколения, способных расширить социальную и экономическую базу Союза. «Несколько месяцев назад мы создали Центр поддержки и развития прессы — организацию, которая призвана привлекать дополнительное финансирование для российских средств массовой информации», — напомнил он, уточнив, что в задачи Центра входит «поддержка региональных редакций и развитие отделений (Союза) на местах». «В этой связи мы приняли решение привлечь журналистов нового поколения, которые будут участвовать в развитии Союза и работе Центра», — указал Богданов.

Он убежден, что «съезд позволит модернизировать работу Союза, сделать его более конкурентоспособным и завершить формирование управленческой команды, которая придаст дополнительную динамику организации». «Уверен, что Центр поддержки прессы вдохнет новую жизнь в Союз и наши региональные отделения. Эти изменения в руководстве организации позволят объединить все журналистское сообщество России», — заявил глава СЖР.

Всеволод Богданов также добавил, что в сентябре Союзом планируется в новом, усиленном составе провести традиционный ежегодный международный форум в Дагомысе «Вся Россия. Диалоги доверия».