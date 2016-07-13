Рига, 13 июля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Министр сообщения Латвии Улдис Аугулис и вице-председатель Национальной комиссии развития и реформ Китая Нин Ичже утвердили проект меморандума о сотрудничестве Латвии и Китая в сфере транспорта и логистики. Документ планируется подписать на предстоящем в ноябре 2016 года саммите глав государства формата «16+1» в Риге, сообщает LETA.

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Как пояснили в Министерстве сообщения Латвии, меморандум предусматривает содействие сотрудничеству в развитии портов, улучшении их инфраструктуры, привлечении инвестиций и развитии индустриальных парков. Подписав соглашение, страны обязуются содействовать сотрудничеству предприятий Латвии и Китая, в том числе государственному и частному партнерству, созданию совместных предприятий и другим формам сотрудничества.

«Теперь у нас есть единое представление о долгосрочном сотрудничестве в сфере транспорта и логистики, что в будущем станет существенным вкладом в рост народного хозяйства Латвии», — отметил Улдис Аугулис.

Во время встречи Аугулис также отметил, что для успешного сотрудничества с Китаем Министерство сообщения выдвинуло четыре приоритетных направления. В рамках сотрудничества в авиации предлагается рассмотреть возможность стратегического партнерства в национальной авиакомпании airBaltic, развитие пассажирских и грузовых перевозок через Рижский аэропорт. В связи со стремительным развитием контейнерных перевозок из Китая в Европу существуют возможности для сотрудничества Латвийской и Китайской железной дороги.

Напомним, переговоры о подписании меморандума были начаты в феврале 2016 года, когда Нин Ичже посетил с визитом Ригу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент АО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Эдвин Берзиньш и глава Китайских железных дорог (КЖД) Шэн Гуанцзу подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в организации движения поезда China Railway Express из Китая в Европу.

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