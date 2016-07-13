Лондон, 13 июля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная Группа, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, чьи ценные бумаги обращаются на Московской и Лондонской фондовых биржах сегодня отмечает 5-летний юбилей листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции компании на Лондонской фондовой бирже.

Фондовая биржа

К делегации «ФосАгро» в составе заместителя Председателя Совета директоров Андрея Г. Гурьева и генерального директора Андрея А. Гурьева на Лондонской фондовой бирже присоединились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко, высокопоставленные должностные лица Биржи, а также члены команды, которая помогала «ФосАгро» в ходе проведения IPO.

Генеральный директор «ФосАгро» отметил, что IPO компании в 2011 году стало одним из важнейших событий за ее 15-летнюю историю.

«Мы не только успешно подготовились и провели IPO, но и усовершенствовали практически все аспекты нашей деятельности, чтобы соответствовать лучшей передовой практике в мире для публичных компаний — подчеркнул Андрей Гурьев, — Теперь у нас есть инвесторы со всего мира, которые делятся с нами идеями и опытом».

За последние пять лет объем производства «ФосАгро» вырос на 38% до 6,9 млн тонн в год. Количество производимых компанией марок удобрений увеличилось за этот период с 14 до 33. Вместе с улучшением производственных показателей «ФосАгро» снижает прямые денежные затраты на производство своей продукции и остается одним из наиболее эффективных производителей фосфорсодержащих удобрений в мире.

«Убеждены, что благодаря успешной реализации стратегических инвестиционных программ, на которые за последние 5 лет было направлено свыше 110 млрд. рублей, реализации программ в области устойчивого финансового и социального развития, мы получили признание среди инвестиционного сообщества: недавно «ФосАгро» стала первой за два года компанией, чьи бумаги были добавлены в индекс MSCI Russia. Кроме того, мы сохранили кредитный рейтинг инвестиционного уровня от агентства Standard & Poor’s. С момента проведения IPO «ФосАгро» всегда была и будет оставаться открытой для инвестиционного сообщества», подчеркнул Андрей Гурьев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко отметил приверженность «ФосАгро» лучшим практикам в своей деятельности, в том числе в рамках работы с российским и международным инвестиционным сообществом.

«Я рад присутствовать на этом важном для «ФосАгро» мероприятии, российской компании, которая является одним из мировых лидеров в своей отрасли. Крупномасштабные инвестиции «ФосАгро» в российские производственные активы способствовали укреплению положения компании, как одного из наиболее эффективных производителей высококачественных фосфорсодержащих удобрений в мире», подчеркнул он.