Грозный, 13 июля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. На развитие молодежного предпринимательства в Чечне правительство РФ выделило из федерального бюджета более 5,759 млн рублей. Как следует из постановления, денежные средства должны быть направлены на обучение лиц до 30 лет навыкам ведения предпринимательской деятельности, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Зелёные ростки

Кроме того, на выделенные в рамках субсидий денежные средства будут проведены региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», а также организованы образовательные курсы для старшеклассников.

Как говорится в документе кабинета министров РФ, Чечня вошла в число 53 субъектов России, которые в 2016 году получили субсидии на развитие молодежного предпринимательства. Общая сумма поддержки регионов из государственной казны на эти цели составит 229,5 млн рублей.

Напомним, чеченским предпринимателям также будет оказывать поддержку Фонд по поддержке малого и среднего предпринимательства «Халифа» из Объединенных Арабских Эмиратов. В мае 2016 года фонд подписал соглашение об этом с правительством Чечни.

На средства фонда будут финансироваться проекты в сфере малого и среднего предпринимательства, «в том числе и по исламским принципам». Кроме того, организация займется обучением желающих открыть свое дело. Осенью прошлого года фонд из Объединенных Арабских Эмиратов выделил Чеченской Республике 50 млн долларов на поддержку малого бизнеса, новых инновационных идей и стартап-проектов.