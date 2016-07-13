Лондон, 13 июля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Дэвид Кэмерон оставил Даунинг-стрит, 10 и направился в Букингемский дворец, чтобы подать в отставку с поста премьер-министра Великобритании, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Кэмерон заявил, что для него была «большая честь» служить в качестве премьер-министра. В окружении своей жены и детей он предложил подвергнуть оценке свое пребывание в должности главы правительства. Кэмерон уверен, что оставил после себя более сильную и лучшую страну.

Он пожелал своей преемнице Терезе Мэй удачи в ее переговорах о выходе Великобритании из Европейского союза — вопросе, ставшем причиной отставки Кэмерона. Перед уходом бывший премьер позировал на фоне блестящей черной двери, помахал рукой и направился в королевский дворец.

Напомним, на референдуме 23 июня, несмотря на выторгованные Кэмероном у Брюсселя уступки, большинство британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза.