Архангельск, 13 июля, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Архангельске оглашен приговор по громкому уголовному делу в отношении бывшего генерального директора градообразующего предприятия ОАО «Лесозавод № 3» Виталия Графа и депутата Архангельского областного Соб­рания депутатов Сергея Мышковского.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, Ломоносовский районный суд Архангельска признал бывшего генерального директора градообразующего предприятия ОАО «Лесозавод № 3», экс-депутата Архангельской городской думы Виталия Графа виновным в преднамеренном банкротстве предприятия и покушении на крупное мошенничество. Депутата Архангельского областного Соб­рания депутатов Сергея Мышковского суд признал виновным в пособничестве в преднамеренном банкротстве и в покушении на крупное мошенничество.

Установлено, что Граф с июня 2012 г. по июнь 2013 г. при пособничестве Мышковского привел ОАО «Лесозавод № 3» к банкротству, остановке произ­водства, распродаже производственного оборудования и недвижимого имуще­ства, а также причинил крупный ущерб добросовестным кредиторам организа­ции на сумму свыше 755 млн рублей.

Кроме этого, в результате совместных действий Графа и Мышковского у ОАО «Лесозавод № 3» образовалась кредиторская задолжен­ность перед подкон­трольными Мышковскому коммерче­скими организациями на сумму свыше 529 млн рублей, которую подсудимые путем об­мана и злоупотребления доверием рассчитывали получить в ходе банкротства лесозавода за счет реализации имущества. В этой части умысел обвиняемых не был реализован до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку их действия выявили и пресекли со­трудники правоохранительных органов.

Приговором суда Графу по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 550 тысяч рублей.

Мышковскому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 550 тысяч рублей.

Напомним, для Архангельского областного Собрания это не первое потрясение. В марте текущего года был приговорен к 12 годам колонии депутат от «Единой России», региональный профлидер Александр Савкин.