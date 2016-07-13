Еще один архангельский депутат получил реальный срок
Архангельск, 13 июля, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Архангельске оглашен приговор по громкому уголовному делу в отношении бывшего генерального директора градообразующего предприятия ОАО «Лесозавод № 3» Виталия Графа и депутата Архангельского областного Собрания депутатов Сергея Мышковского.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, Ломоносовский районный суд Архангельска признал бывшего генерального директора градообразующего предприятия ОАО «Лесозавод № 3», экс-депутата Архангельской городской думы Виталия Графа виновным в преднамеренном банкротстве предприятия и покушении на крупное мошенничество. Депутата Архангельского областного Собрания депутатов Сергея Мышковского суд признал виновным в пособничестве в преднамеренном банкротстве и в покушении на крупное мошенничество.
Установлено, что Граф с июня 2012 г. по июнь 2013 г. при пособничестве Мышковского привел ОАО «Лесозавод № 3» к банкротству, остановке производства, распродаже производственного оборудования и недвижимого имущества, а также причинил крупный ущерб добросовестным кредиторам организации на сумму свыше 755 млн рублей.
Кроме этого, в результате совместных действий Графа и Мышковского у ОАО «Лесозавод № 3» образовалась кредиторская задолженность перед подконтрольными Мышковскому коммерческими организациями на сумму свыше 529 млн рублей, которую подсудимые путем обмана и злоупотребления доверием рассчитывали получить в ходе банкротства лесозавода за счет реализации имущества. В этой части умысел обвиняемых не был реализован до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку их действия выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Приговором суда Графу по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 550 тысяч рублей.
Мышковскому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 550 тысяч рублей.
Напомним, для Архангельского областного Собрания это не первое потрясение. В марте текущего года был приговорен к 12 годам колонии депутат от «Единой России», региональный профлидер Александр Савкин.