Брюссель, 13 июля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск поздравляет Терезу Мэй с назначением на пост премьер-министра Великобритании, передает Daily Mail.

Policy Exchange Тереза Мэй

Туск надеется на «плодотворные рабочие отношения» с ней.

Основной задачей Мэй на посту премьер-министра станет ведение переговоров по выходу Британии из состава ЕС после того, как на референдуме 23 июня британцы одобрили такое решение.

Европейский совет — высший исполнительный орган Евросоюза, в который входят главы государств и правительств стран — членов блока.