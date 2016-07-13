Москва, 13 июля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» выпустила публичный годовой отчет за 2015 год, адресованный широкому кругу заинтересованных сторон. Традиционно отчет подготовлен в интегрированном формате: в нем комплексно представлена стратегия, основные финансово-экономические и производственные результаты деятельности, а также результаты в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, охраны окружающей среды, реализации социальной политики и других аспектах устойчивого развития. Приоритетная тема отчета — «Вклад деятельности госкорпорации «Росатом» в социальное и экономическое развитие России».

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Как сообщает департамент коммуникаций госкорпорации, по итогам 2015 года зафиксирован рост всех ключевых показателей деятельности «Росатома». Так, выручка по МСФО увеличилась на 32,8% до 821,2 млрд рублей, зарубежная выручка корпорации — на 20,3% до 6,26 млрд долларов. Доля инновационной продукции и услуг в общей выручке компании составила 12,4%. Объем налогов, уплаченных в бюджеты различных уровней, вырос до 164,5 млрд рублей (на 61,4% больше, чем в 2014 году).

2015 год стал рекордным по генерации электроэнергии российскими атомными станциями: было выработано 195,2 млрд кВт/ч, коэффициент использования установленной мощности АЭС достиг 86%, а доля атомной генерации в энергобалансе страны выросла до 18,6%. При этом не было зафиксировано существенных отклонений (уровня выше «2») в работе АЭС по международной шкале INES, и отсутствовали штрафы за нарушение природоохранного законодательства.

В департаменте коммуникаций пояснили, что высоких результатов удалось достичь благодаря работам по повышению эффективности деятельности, которые госкорпорация «Росатом» в течение нескольких лет проводит в отраслевом масштабе. По итогам 2015 года рост производительности труда по сравнению с базовым 2011 годом (в действующих ценах, без учета предприятий ядерного оружейного комплекса) составил 93,5%.