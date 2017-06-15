Рига, 1 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Латвии в 07:00 1 октября началось голосование на очередных выборах в сейм — однопалатный парламент Латвии. Избирательные участки в республике и в 42 странах, где также проживают граждане Латвии, будут работать до 20:00.

Флаг Латвии

Всего на территории республики открылись 949 избирательных участков. Ещё 81 избирательный участок ожидает латышей в 79 городах 42 стран. Участвующие в выборах более 1,8 тыс. кандидатов, внесённые в 19 избирательных списков, претендуют на 100 мест в парламенте. Отмечается, что граждане могут голосовать на любом участке вне зависимости места жительства, которое было декларировано.

По информации Центральной избирательной комиссии республики, возможностью проголосовать досрочно в течение трёх предшествующих дней воспользовались 63 342 гражданина Латвии, что составляет 4,11% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 30 сентября, в Латвии вступил в силу запрет на предвыборную агитацию накануне парламентских выборов.

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