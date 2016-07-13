Псков, 13 июля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов (1996−2004 гг.) примет участие в выборах депутатов Псковского областного собрания шестого созыва от партии «Справедливая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, Михайлов выдвинут кандидатом от партии по одномандатному округу №9 (город Великие Луки).

polit.ru Евгений Михайлов

Единый список кандидатов от партии возглавляет депутат Псковского областного собрания Олег Брячак, вторая — депутат Псковского областного собрания Наталья Тудакова.

«Человек, который был у руля в области восемь лет, — не последний политик в нашем регионе. И, поверьте, на селе, в районах, до сих пор с уважением к нему относятся и вспоминают добрым словом», — прокомментировал сегодня, 13 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Олег Брячак. Он выразил уверенность, что Михайлов будет в региональном парламенте нового созыва.

При этом Михайлов баллотируется в депутаты Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу №148 от Псковской области от другой партии — Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС), а Олег Брячак выдвинут по этому же округу от «Справедливой России».

Ранее Евгений Михайлов планировал принять участие в выборах в Госдуму от партии «Родина». Он также возглавил список этой партии на выборах в региональный парламент, но затем федеральное руководство партии приняло решение не выдвигать Михайлова на выборы — вместо него кандидатом по округу №148 выдвинут руководитель Псковского регионального отделения «Родины» Константин Вилков.