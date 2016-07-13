Иваново, 13 июля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Первую в Ивановской области биотопливную котельную построят в селе Мугреевском Южского района. Объем инвестиций в строительство оценивают в 48 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

По информации пресс-службы, для реализации проекта найден инвестор. Существующая котельная, которую эксплуатирует МУП «Мугреевское МЖКХ», имеет значительный физический и моральный износ. Строительство новой котельной, работающей на биотопливе — торфе, щепе, отходах деревообработки, обеспечит надежное теплоснабжение населенного пункта в осенне-зимний период.

Как уточнили в региональном департаменте энергетики и тарифов, после ввода котельной роста тарифов не произойдет. В дальнейшем при корректировке фактических объемов инвестиций уровень тарифа будет снижаться. Кроме того, чиновники планируют произвести замену ветхих сетей теплоснабжения.

В ведомстве также добавили, что прорабатывается вопрос о строительстве аналогичных котельных в других муниципалитетах, что позволит наладить торфодобычу в регионе. Использование местного сырья в качестве топлива позволит решить проблему с задолженностями теплоснабжающих организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная задолженность предприятий жилищно-коммунального комплекса Южского района перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов увеличилась на 18,4 млн рублей и составляет 33,8 млн рублей. Наибольший рост задолженности наблюдается за природный газ.