Берлин, 13 июля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель рада сотрудничеству с будущим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и скоро установит с ней контакт. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ИА REGNUM

На вопрос о том, что канцлер ожидает от переговоров Мэй с Евросоюзом о выходе Великобритании из блока, Зайберт ответил: «Сейчас мы хотим дать британской стороне принять свое решение. В этом сегодня нет каких-либо новых ожиданий». Все зависит от внутренних процессов в Соединенном Королевстве, дало понять правительство ФРГ.

Напомним, 23 июня 52% британцев высказались за выход своей страны из ЕС. Вслед за референдумом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о своей досрочной отставке.