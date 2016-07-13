В Кургане началась борьба за пост сити-менеджера
Курган, 13 июля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Сити-менеджер Кургана Александр Поршань сегодня, 13 июля, официально ушёл в отставку. Его заявление об уходе приняла городская дума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Временно исполняющим его обязанности назначен первый заместитель директора Департамента развития городского хозяйства Андрей Жижин. Сейчас объявлен конкурс на замещение должности. Уже создана комиссия по проведению конкурса и утверждён проект контракта с руководителем администрации города Кургана. Документы от кандидатов будут приниматься в период с 18 июля по 12 августа, а на 29 августа запланировано итоговое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности.
А пока перед временным главой администрации Кургана стоят несколько насущных задач. Среди них подготовка города к зиме, а также контроль за выполнением программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и проведением капитального ремонта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Поршань заявил о своей отставке в начале июля. При этом он надеялся на то, что его временным преемником станет Игорь Зворыгин, отвечающий за финансы столицы Зауралья, но этого не произошло. Ранее к Поршаню были претензии со стороны общественности, в частности, именно при нём было уничтожено городское троллейбусное предприятие.