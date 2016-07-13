Курган, 13 июля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Сити-менеджер Кургана Александр Поршань сегодня, 13 июля, официально ушёл в отставку. Его заявление об уходе приняла городская дума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В общественном транспорте

Временно исполняющим его обязанности назначен первый заместитель директора Департамента развития городского хозяйства Андрей Жижин. Сейчас объявлен конкурс на замещение должности. Уже создана комиссия по проведению конкурса и утверждён проект контракта с руководителем администрации города Кургана. Документы от кандидатов будут приниматься в период с 18 июля по 12 августа, а на 29 августа запланировано итоговое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности.

А пока перед временным главой администрации Кургана стоят несколько насущных задач. Среди них подготовка города к зиме, а также контроль за выполнением программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и проведением капитального ремонта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Поршань заявил о своей отставке в начале июля. При этом он надеялся на то, что его временным преемником станет Игорь Зворыгин, отвечающий за финансы столицы Зауралья, но этого не произошло. Ранее к Поршаню были претензии со стороны общественности, в частности, именно при нём было уничтожено городское троллейбусное предприятие.