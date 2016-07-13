Симферополь, 13 июля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. За пять месяцев 2016 года показатели смертности населения Крыма снизились на 3,6%, есть положительная динамика в естественном приросте населения. Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и улучшение качества жизни населения Республики Крым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в управлении информационной политики Мининформ республики.

«Снизились показатели смертности: от болезней системы кровообращения на 11,4% (977,5 на 100 тыс.нас.), от болезней органов дыхания на 23,3% (33,9 на 100 тыс. нас), от туберкулеза на 18,5% (15,4 на 100 тыс.нас.), материнская смертность на 31,5%», — говорится в сообщении министерства информации республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе — мае родились 762,5 тысячи детей, умерли 804,1 тысячи человек.