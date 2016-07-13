Грозный, 13 июля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. К 2017 году заработная плата жителей Чечни должна стать самой высокой в СКФО, а ее уровень доведен до среднероссийских показателей. Такую задачу поставил перед правительством региона руководитель республики Рамзан Кадыров, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе главы и региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

На расширенном совещании с членами правительства и главами муниципальных образований по вопросам землепользования и актуализации налогооблагаемой базы Кадыров отметил, что в последние годы в связи со сложной экономической ситуацией в мире проблемы появились не только у Чечни, но и других субъектов страны.

«Проблемы с экономикой в мировом сообществе, конечно же, есть, но это не значит, что у нас все так плохо. Поэтому нам всем необходимо много трудиться во всех сферах жизнедеятельности. Каждое министерство, каждый глава муниципалитета, каждый чиновник должен знать, что именно от него зависит благосостояние нашей республики», — сказал чеченский лидер.

Однако выполнять поставленную задачу по повышению средней заработной платы по региону правительству Чечни будет непросто. Как отметил председатель правительства Абубакар Эдельгериев, в республике нет средств для этого.

«Учитывая решение федерального центра, дополнительных расходов не будет. Для нас это обстоятельство прибавит определенные трудности, так как, по сравнению с другими регионами страны, в нашем регионе рождаемость на высоком уровне, следовательно, республика будет нуждаться в дополнительных средствах. В этом случае мы предлагаем то соглашение, подписанное ранее с Министерством финансов России, о сокращении наших дотаций на 5%, заморозить до 2019 года, если для региона по новой сети не будет увеличиваться дотация», — сказал премьер-министр.

Напомним, Чечня среди регионов СКФО занимает пятое место по объему госдолга. На 1 сентября 2015 года госдолг Чечни составлял 5,262 млрд рублей. При принятии республиканского бюджета на 2016 год доход был утвержден в сумме более 58,566 млрд рублей, расход — 64,430 млрд рублей. Дефицит бюджета составил более 5,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в субъектах Северо-Кавказского федерального округа зарегистрирована самая низкая заработная плата в России. По данным Росстата, меньше, чем во всех других субъектах РФ, получают жители Дагестана. Средняя зарплата в этой республике составляет всего 18 819 рублей. В Карачаево-Черкесии средняя зарплата составила 20 260 рублей, в Кабардино-Балкарии — 20 328 рублей, в Северной Осетии — 20 857 рублей.

Однако Чечня опережает соседей по округу на целых 13 пунктов, занимая 66 место. Средняя зарплата здесь в 2015 году составила 21 981 рубль.