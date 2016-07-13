Калуга, 13 июля, 2016, 18:06 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области

Пронос порядка 2528 запрещенных предметов, из них 295 единиц оружия и боеприпасов, был предотвращен судебными приставами в здания калужских судов в первой половине 2016 года.

Как сообщила 13 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, по постановлениям судей осуществлен принудительный привод 1372 лиц, подлежащих приводу, уклоняющихся от явки в суд. Случаев неисполнения привода без уважительных причин не зафиксировано.

Также осуществлен принудительный привод 1385 лиц, что составляет 100%-ное исполнение. В отчетном периоде зарегистрировано 10 187 заявок судебных приставов-исполнителей на обеспечение безопасности исполнительных действий, все заявки исполнены на 100%.

За 6 месяцев этого года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов выявлено и передано органам внутренних дел 32 человека, скрывшихся от органов следствия, дознания и суда.

Фото пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области.