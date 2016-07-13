Джуба, 13 июля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Командование ВС США в Африке направило дополнительно 40 военных в столицу Южного Судана, чтобы защитить американский персонал и объекты из-за угрозы гражданской войны, передает ABC News.

U.S. Army Images Американские военные

На фоне соблюдаемого с 11 июля зыбкого режима прекращения огня США по требованию Государственного департамента разместили военных, говорит пресс-секретарь АФРИКОМ капитан Дженнифер Дирч.

За пять дней боевых действий в Джубе силы президента Салва Киира вытеснили из их баз сторонников первого вице-президента Рика Мачара — бывшего лидера мятежников последней гражданской войны. Жертвы столкновений исчисляются сотнями. Тела погибших остаются лежать на улицах города, говорят соцработники.

Посольство США в Джубе организует полеты для эвакуации своего неосновного персонала и всех американских граждан, желающих покинуть Южный Судан. Коммерческие рейсы по-прежнему отменены, хотя чартерные рейсы эвакуируют сотни сотрудников гуманитарных организаций и других иностранных граждан.

МИД Италии сообщил, что самолет итальянских ВВС приземлился сегодня в Джубе, чтобы эвакуировать 30 итальянцев. ВВС Германии вывозят из страны немецких, европейских и других иностранных граждан.

По данным ООН, из-за боевых действий в Южном Судане около 36 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома.