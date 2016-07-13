Тула, 13 июля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Три несанкционированных детских лагеря обнаружено в Тульской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении Роспотребнадзора 13 июля.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж. Элем Климов. 1964. СССР «А чё это вы тут делаете, а?»

Незаконные лагеря, в том числе один палаточный, были расположены на частных подворьях Дубенского, Веневского, Куркинского районов.

При этом, как установили проверяющие, организаторы так называемых лагерей не организовали для детей безопасное питание, не обеспечили их водоснабжением и медобслуживанием.

В отношении организаторов лагеря возбуждено шесть дел об административном правонарушении. Материалы о приостановлении деятельности переданы в Одоевский районный суд, Веневский районный суд и Богородицкий районный суд.

Сейчас дети отправлены по домам, а информация о деятельности лагерей передана в прокуратуру.

Массовые проверки состояния мест организованного детского отдыха проводятся по всей стране — после трагедии в Карелии, где в озере утонули 14 детей, отдыхавших в местном лагере. Несколько дней назад к проверкам по поручению президента подключилась и Генпрокуратура.