Тюмень, 13 июля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Тюменская область недополучила деньги на лечение людей с ВИЧ. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД Александр Попков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всемирный день борьбы со СПИДом

В 2016 году финансирование затрат на покупку лекарств из федерального бюджета снизилось на 19%. При этом на 12% возросло количество тюменцев, находящихся на диспансерном учёте с ВИЧ.

По его словам, пока лекарствами от ВИЧ медики укомплектованы до 15 декабря. Препаратов хватит до этого времени, если не произойдёт существенного роста числа ВИЧ-инфицированных. Вопрос находится на контроле областного правительства, заверил врач.

В то же время Александр Попков отметил, что в регионе зафиксировано снижение числа выявляемых с ВИЧ.