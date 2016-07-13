Калуга, 13 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Торжественное перезахоронение останков 140 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе ожесточенных сражений с немецко-фашистскими захватчиками на барятинской земле, состоялось сегодня, 13 июля, в местечке «Подкоп» близ Зайцевой Горы Барятинского района Калужской области.

Фото пресс-службы калужского областного парламента

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, мероприятие организовало Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

На церемонии присутствовали председатель калужского областного парламента Николай Любимов, заместитель губернатора области Александр Авдеев, представители администрации района, общественности, поисковики.

В своём выступлении Николай Любимов подчеркнул, что поисковое движение не первое десятилетие проводит крайне значимую работу по увековечиванию памяти защитников отечества и патриотическому воспитанию молодежи.

«Зайцева Гора — особое место, удостоенное почетного регионального звания «Рубеж воинской доблести». Очевидно, что здесь погибло гораздо больше, чем 200 тысяч человек. В составе 50-й армии здесь воевал и мой дед. Я искренне благодарен всем поисковикам за их непростой, благородный труд», — добавил спикер Заксобрания области.

Заместитель калужского губернатора Александр Авдеев отметил возрастающую роль поискового движения и выразил уверенность, что нынешние поисковики — достойные продолжатели тех патриотических традиций, которые заложили их отцы и деды, защищавшие Родину в годы войны.