Саранск, 13 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Мордовия заняла второе место среди десяти регионов страны, в которых значительно снизилась стоимость аренды квартир. Цена предложения за 1-комнатную квартиру в июне упала на 2,6% и в среднем составила 8 157 рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

По данным портала Domofond.ru, на 1-м месте рейтинга расположилась Москва, где цена за однокомнатную квартиру составила 30 849 рублей, сократившись на 3,1%, на третьей позиции Адыгея — 9 132 рубля или ниже на 2,4%, чем месяцем ранее. По абсолютным показателям республика заняла лидирующее место в стране по самому дешевому арендному жилью.

В десятку регионов, где снимать жилплощадь стало значительно дороже, вошли Краснодарский край, Пензенская и Орловская области, Крым, Самарская область и другие. В целом запросы собственников, сдающих квартиры в аренду, выросли. Средняя цена предложения на рынке найма в России увеличилась на 2,1%.

Отметим, что глава Мордовии Владимир Волков перед строителями республики поставил задачу — ввести в эксплуатацию 330 тыс. кв метров благоустроенного жилья до конца текущего года.

«В Мордовии в I квартале 2016 года объем ввода жилья на 20% превысил запланированный показатель — построено 32,5 тыс. кв метров жилья. Ввод жилья экономического класса составил 18,4 тыс. кв метров, это 102% к уровню прошлого года», — подчеркнул Волков.

По его словам, создание в Мордовии рынка арендного жилья, доступного всем жителям республики, — одно из важных направлений работы органов власти.