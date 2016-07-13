Чебоксары, 13 июля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Из общего массива данных Росстата наибольшие сомнения у общества возникают в части определения уровня инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 июля, заявил на пресс-конференции в столице Чувашии глава Росстата Александр Суринов, призвав проверить официальную базу данных регистрации цен на товары и услуги. В качестве «адаптера» он пригласил главу Чувашстата Эльвиру Максимову, пообещав, что если будут выявлены искажения, то «своих буду «мордовать».

cap.ru Глава Росстата Александр Суринов. Фото Бориса Филатова

Александр Суринов подчеркнул, что «для нас инфляция — это самое главное, где нам не верит общество». Более того, в команде критиков — даже его супруга. При этом федеральный чиновник выразил уверенность в том, «что никогда ни вы, журналисты, ни обыватели — в хорошем смысле говорю — не будете верить нашим данным».

«А я объясню, почему. Потому что вы рассуждаете с позиции конкретного потребителя, вы лично ходите в магазин, у вас своя личная потребительская корзина. У вас личная потребительская корзинка, а у нас корзинка — в среднем по всему населению. У нас корзинка человека, которого не существует… Абстракция. Вот в чём вопрос. И так все страны считают», — пояснил глава Росстата.

«Когда кто-то в нашей стране проведёт одновременно обследование уровня цен в Анадыре, Мурманске, Грозном, Майкопе, Чебоксарах, Черниховке, Калининграде, 30 городах Московской области и т.д. и т.д. — и мне скажет: «Слушай, здесь ты ошибся в морковке, а здесь — в капусте». Тогда я задумаюсь. А если мне говорят: «верю-не верю», то это разговоры в пользу бедных», — говорит руководитель ведомства.

Александр Суринов призвал проверить публикуемую в открытом доступе базу данных регистрации цен на товары и услуги, в которой отражены сведения (мониторинг) по 276 городам: «Там указаны средние цены на морковку, на капусту. Вы же покупаете — можете проверить, так это или не так в том городе, где вы покупаете».

Было отмечено, что в ведомстве «некоторых товарищей поймали на этом». «Как может быть очень точной цифрой и не меняться стоимость огурца в одном и том же городе? Минимум несколько котировок должно быть, поймали наших людей — носом ткнули. Но это единичные случаи. А насчёт базы: вы проверьте, мне интересно», — обратился к журналистам Суринов. И продолжил: «Эльвира Геннадьевна (глава Чувашстата Эльвира Максимова, ИА REGNUM) будет нашим, так сказать, адаптером. Если поймаете — своих буду «мордовать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФ за период с 5 по 11 июля 2016 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июля — 100,4%, с начала года — 103,7%. В Чувашии индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2016 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,1%, декабрю 2015 года — 102,5%, июню 2015 года — 105,9%.