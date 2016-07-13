Глава Росстата заявил в Чувашии о готовности «мордовать» за искажение цифр
Чебоксары, 13 июля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Из общего массива данных Росстата наибольшие сомнения у общества возникают в части определения уровня инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 июля, заявил на пресс-конференции в столице Чувашии глава Росстата Александр Суринов, призвав проверить официальную базу данных регистрации цен на товары и услуги. В качестве «адаптера» он пригласил главу Чувашстата Эльвиру Максимову, пообещав, что если будут выявлены искажения, то «своих буду «мордовать».
Александр Суринов подчеркнул, что «для нас инфляция — это самое главное, где нам не верит общество». Более того, в команде критиков — даже его супруга. При этом федеральный чиновник выразил уверенность в том, «что никогда ни вы, журналисты, ни обыватели — в хорошем смысле говорю — не будете верить нашим данным».
«А я объясню, почему. Потому что вы рассуждаете с позиции конкретного потребителя, вы лично ходите в магазин, у вас своя личная потребительская корзина. У вас личная потребительская корзинка, а у нас корзинка — в среднем по всему населению. У нас корзинка человека, которого не существует… Абстракция. Вот в чём вопрос. И так все страны считают», — пояснил глава Росстата.
«Когда кто-то в нашей стране проведёт одновременно обследование уровня цен в Анадыре, Мурманске, Грозном, Майкопе, Чебоксарах, Черниховке, Калининграде, 30 городах Московской области и т.д. и т.д. — и мне скажет: «Слушай, здесь ты ошибся в морковке, а здесь — в капусте». Тогда я задумаюсь. А если мне говорят: «верю-не верю», то это разговоры в пользу бедных», — говорит руководитель ведомства.
Александр Суринов призвал проверить публикуемую в открытом доступе базу данных регистрации цен на товары и услуги, в которой отражены сведения (мониторинг) по 276 городам: «Там указаны средние цены на морковку, на капусту. Вы же покупаете — можете проверить, так это или не так в том городе, где вы покупаете».
Было отмечено, что в ведомстве «некоторых товарищей поймали на этом». «Как может быть очень точной цифрой и не меняться стоимость огурца в одном и том же городе? Минимум несколько котировок должно быть, поймали наших людей — носом ткнули. Но это единичные случаи. А насчёт базы: вы проверьте, мне интересно», — обратился к журналистам Суринов. И продолжил: «Эльвира Геннадьевна (глава Чувашстата Эльвира Максимова, ИА REGNUM) будет нашим, так сказать, адаптером. Если поймаете — своих буду «мордовать».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФ за период с 5 по 11 июля 2016 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июля — 100,4%, с начала года — 103,7%. В Чувашии индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2016 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,1%, декабрю 2015 года — 102,5%, июню 2015 года — 105,9%.