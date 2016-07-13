Вильнюс, 13 июля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 13 июля, вернула в Сейм для повторного рассмотрения 1-ю часть 12-й статьи закона о правовом положении иностранцев с предложениями усовершенствовать эту установку закона, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

Этот закон соответствует бизнес-потребностям и условиям современной глобальной экономики, открывает в Литве новые возможности создания инновационного бизнеса, облегчает трудоустройство иностранных работников высокой квалификации, которых не хватает бизнесу страны, устанавливает более благоприятные условия для трудоустройства в Литве инвесторов, руководителей предприятий и студентов, считает Грибаускайте.

Однако, по ее словам, одна установка закона открывает путь учреждению фиктивных предприятий, нелегальной работе и, возможно, создает условия для нечестной конкуренции.

Раньше предприниматели третьих стран, получившие временный вид на жительство в Литве и через год желающие его продлить, должны были гарантировать, что осуществляют реальную деятельность, трудоустроили не менее 3 граждан Литвы или лиц, постоянно проживающих в Литве, и скопили соответствующий капитал. Принятая Сеймом установка аннулирует эти требования по отношению к иностранцам, желающим продлить вид на жительство в Литве, — это означает, что отныне вид на жительство для таких лиц будет продлеваться автоматически без каких-либо дополнительных условий или предохранителей.

Департамент госбезопасности предупредил Грибаускайте, что такая установка закона «открывает возможность злоупотреблять порядком выдачи видов на жительство в Литве, создает условия для проникновения в страну и Шенгенскую зону опасных лиц».

По словам президента, эта установка закона создаст возможности для граждан третьих стран учреждать фиктивные предприятия только для того, чтобы получить вид на жительство в Литве и возможность свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

«Литва является транзитным государством, и после того, как страна несколько лет назад ввела предохранители, осложняющие учреждение фиктивных предприятий, число решений выдать временный вид на жительство в Литве, когда иностранцы обращались по поводу его выдачи в первый раз на основании законной деятельности, сократилось в 4 раза — от 4278 до 888 в год. Поэтому эта установка позволила бы гражданам третьих стран вновь учреждать фиктивные предприятия и пользоваться правовой «лазейкой», чтобы получить вид на жительство в Литве. Также установка закона искажает честную конкуренцию и создает дискриминирующие условия для бизнеса. По отношению к новым учреждаемым предприятиям граждан третьих стран будут применяться требования, между тем по отношению к владельцам уже давно действующих на рынке предприятий, которые хотят продлить вид на жительство в Литве на основании деятельности этого предприятия, аннулируются даже минимальные критерии. Конституционный суд констатировал, что государство обязано гарантировать свободу честной конкуренции», — отметили в канцелярии Грибаускайте.